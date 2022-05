Met de officiële val van Marioepol aanstaande valt ook een symbool van deze oorlog

Man die treinreizi­gers neerstak in Herzogen­rath opgenomen in kliniek, vermoede­lijk geen terroris­tisch motief

De man die vrijdagochtend in een Duitse trein reizigers met een mes aanviel, is opgenomen in een psychiatrische kliniek, melden Duitse media. Justitie verdenkt de vermoedelijk psychotische man van het toebrengen van lichamelijk letsel en poging tot moord.

14 mei