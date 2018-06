Met executie van moordenaar past Thailand na 9 jaar weer doodstraf toe

De 26-jarigen Theerasak Longji was veroordeeld tot de doodstraf wegens de moord op een zeventienjarige. Hij stak het slachtoffer 24 keer om zijn mobiele telefoon te stelen. Amnesty International noemde de executie in een verklaring ,,betreurenswaardig" en een grote tegenslag voor het land.



,,Thailand was dichtbij om de belangrijke mijlpaal van tien jaar zonder executies in 2019 te bereiken en bij Amnesty International waren we al begonnen met aftellen om het land in de praktijk te herclassificeren als land waar de doodstraf is afgeschaft", zei Katherine Gerson, campagnevoerder van de Thaise afdeling van Amnesty.



,,De executie van vandaag betekent een grote tegenslag op de weg naar afschaffing van de doodstraf in het land en werpt een donkere schaduw op de mensenrechtensituatie van het land.'' Theerasak was de zevende terdoodveroordeelde die sinds 2003 door middel van een dodelijke injectie is geëxecuteerd. Voor die tijd werden terdoodveroordeelden voor het vuurpeloton gebracht.