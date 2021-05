Met opening nieuwe moskee op het Taksimplein komt Erdogans droom uit

Politie vindt lichaam man in standbeeld van dinosaurus

25 mei De Spaanse politie heeft zaterdag in een voorstad van Barcelona het lichaam van een vermiste man aangetroffen in een groot standbeeld van een dinosaurus. Volgens lokale media was de telefoon van de man door een gat in het beeld gevallen. Toen hij zijn mobieltje probeerde te pakken, viel hij en kwam hij vast te zitten in een holle poot van de dino.