Wie vanaf vandaag nog met een plastic tas wordt gezien in Kenia riskeert een boete van 38.000 dollar of een gevangenisstraf van 4 jaar. De maatregel is een direct gevolg van de enorme bergen draagtassen die in de straten van hoofdstad Nairobi liggen.

De plastic tassen mogen niet meer gemaakt, geïmporteerd of gebruikt worden. Volgens de Verenigde Naties werden tot nu toe jaarlijks zo'n 100 miljoen tassen uitgedeeld in het land, onder meer in winkels. Ze belanden op straat en blokkeren vaak de riolering.

Daarnaast leidt het plastic tot milieu- en gezondheidsproblemen. De stapels tasjes vormen een broedplaats voor muggen die het malaria- en knokkelkoortsvirus dragen. Ook voor dieren, vissen en vogels is het een gevaar: ze zien het als voedsel en stikken erin.

Meer plastic dan vis

Protesten dat de ban negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid onder de mensen die de tasjes maken, zijn door minister Judi Wakhungu weggewuifd. Die mensen kunnen nu aan het werk om tasjes van duurzame stoffen te produceren, zegt ze.

Volgens het VN-Milieuprogramma drijft er elk jaar 8 miljoen ton meer plastic in de oceanen. Als daar niks aan wordt gedaan, zou er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zijn.