Meuthen én extreme Gauland nieuwe voorzitters van rechts-populistische AfD

Gauland was een van de twee lijsttrekkers van de AfD en leidt de fractie in de Bondsdag. De hardliner ambieerde eigenlijk geen functie als preses van partij, maar kwam plotseling in beeld nadat de verkiezing van de tweede voorzitter was mislukt. Duitse media meldden vanmiddag dat hij onverwachts had afgezien van het voorzitterschap.

Zowel de gedoodverfde favoriet Pazderski als de onverwacht naar voren geschoven Doris von Sayn-Wittgenstein haalde in eerste noch in tweede instantie een meerderheid. Dat maakte een derde ronde noodzakelijk, waarvoor Pazderski en Von Sayn-Wittgensteinen bedankten na een schorsing voor beraad. Gauland, die zijn verantwoordelijkheid niet wilde ontlopen, bleef over als enig alternatief; 68 procent van de partijleden wenste hem succes.

'Partij bijeenhouden'