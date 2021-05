Mexicaanse president biedt Maya’s excuses aan: ‘Kan leiden tot economische en culturele rechten’

De jaarlijkse herdenking van de in 1901 in Mexico neergeslagen rebellie van de Maya’s tegen de blanke elite en de Mexicaanse regering - in de ‘Kastenoorlog’ - is anders dan anders. President Andrés Manuel López Obrador gebruikt de bijeenkomst op het schiereiland Yucatan voor een nationaal excuus. Namens Mexico vraagt hij vergiffenis voor de uitbuiting en discriminatie waaronder het oude inheemse volk al eeuwen gebukt gaat. ,,Vandaag geven we toe wat te lang is ontkend’’, voegt minister van Binnenlandse Zaken Olga Sánchez Cordero eraan toe. De knieval gebeurt in het bijzijn van president Alejandro Giammattei van buurland Guatemala waar een groot deel van de bevolking van Mayaanse afkomst is. ,,We zien nog altijd dat mensen onnodig sterven door ondervoeding en geweld van de georganiseerde misdaad’’, aldus Giammattei.