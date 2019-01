Mexicaanse tempel blootgelegd waar gruwelijke rituelen plaatsvonden

Tijdens het jaarlijkse 'feest’ Tlacaxipehualiztli, letterlijk vertaald ‘de huid van de gevilden dragen’, offerden de inheemse inwoners gevangenen om zo in de gunst van Xipe Totec te komen. Dat noteerden de Spaanse overheersers die honderden jaren geleden op de Azteekse stammen stuitten bij hun verkenning van het Mexicaanse binnenland. De gevangenen werden gedood in een soort gladiatorengevecht of met pijlen doorboord. Daarna werden ze gevild en hogepriesters trokken hun huid aan als symbool van wedergeboorte. Het hart werd uit het lichaam gesneden en eveneens geofferd.



Met de ontdekking van de tempel is er nu ook voor het eerst tastbaar bewijs van dat gruwelijke verhaal. De tempel werd blootgelegd in Ndachjian-Tehuacán in de centrale deelstaat Puebla. Ze bestaat uit twee offeraltaren en drie sculpturen: twee 70 centimeter grote en 200 kilogram zware stenen hoofden en een 80 centimeter groot torso. Ze moeten het huidloze lichaam van Xipe Totec voorstellen. De torso heeft bijvoorbeeld twee handen aan de linkerarm: een van de god zelf en een van de gevilde slachtoffers. In de buik zit een gat waar waarschijnlijk een groene steen zat.



De tempel werd waarschijnlijk gebruikt tussen het jaar 1000 en 1250 door de Popoloca-stam. Die groep werd later door de Azteken overwonnen, die hun rijk over Mexico uitbreidden tot de Spanjaarden arriveerden. Ook de Azteken bleven Xipe Totec aanbidden.