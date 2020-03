Mexicaanse YouTube-ster (25) ontvoert advocaat en eist bitcoins: 50 jaar cel

Jihadist die Nederland­se fietser doodreed in Tadzjikis­tan sterft plots in gevangenis

15:54 De enige nog levende dader van een aanslag op een groep Westerse fietsers in Tadzjikistan is dood aangetroffen in een gevangenis in dat land. Hussein Abdusamadov (33) kreeg levenslang voor de aanslag in 2018 waarbij onder meer de Nederlander René Wokke om het leven kwam.