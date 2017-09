Mexico: 'geen kinderen meer onder puin van school'

Een hoge marine-officier stelde dat 'er bewijs is dat er een persoon onder het puin mogelijk nog in leven is, maar het waarschijnlijk een medewerker van de school'. ,,We hebben, samen met de schooldirectie, een officiële telling gehouden en we zijn er zeker van dat alle kinderen zijn overleden, in een ziekenhuis liggen of veilig thuis zijn." De marine verleent hulp bij het zoeken naar de slachtoffers.

Het is een nieuwe wending in de wanhopige zoektocht naar overlevenden van de verwoestende aardbeving die Mexico dinsdag trof. Daarbij kwamen 250 mensen om, waaronder bijna 20 leerlingen en zes leraren van de basisschool Colegio Enrique Rebsamen in een buitenwijk van Mexico-City. Elf kinderen werden onder het puin vandaan gehaald en de zoektocht naar een twaalfde, en mogelijk nog meer, hield Mexico donderdag in haar ban.

Frida Sofia

Het is een zoektocht naar een 12-jarige die Frida Sofia zou heten en twaalf jaar oud zou zijn. Reddingswerkers zagen haar hand door het puin steken en constateerden even later dat ze nog in leven was. Een granieten tafel zou haar leven hebben gered. Met een tuinslang kreeg ze water, terwijl werd geprobeerd haar te bevrijden. Er zouden zelfs nog meer kinderen bij haar zijn.

Maar hoe langer de dag vorderde, hoe groter de onduidelijkheid. TV-zenders melden dat er helemaal geen Frida Sofia meer werd vermist. Sowieso zouden de ouders van het meisje zich nog niet hebben gemeld. Het deed de Mexicanen herinneren aan de grote aardbeving van 1985, toen deden er lang verhalen de ronde over de 9-jarige Monchito die uit het puin zou zijn gered. Hij bleek uiteindelijk niet te bestaan.

Instorting

Reddingswerkers zoeken onverminderd voort. Toen de puinhopen donderdagochtend (Mexicaanse tijd) nog verder dreigden in te storten, stutten ze de boel met stalen balken. Daarna kwam donderdagmiddag (eveneens lokale tijd) de melding van de Marine dat er helemaal geen kinderen meer werden vermist. Maar omdat de bergers nog steeds dachten een levensteken te horen, ging de zoektocht gewoon verder.