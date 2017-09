Mexico opnieuw getroffen door zware aardbeving

Mexico is vandaag voor de derde keer deze maand opgeschrikt door een zware beving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de schok een kracht van 6,1 en lag het epicentrum in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers. Wel stortte een aantal gebouwen in.

De aardbeving was voelbaar in Mexico-Stad, waar gebouwen opnieuw stonden te trillen. Het land was enkele dagen geleden al getroffen door een beving met een kracht van 7,1. Daardoor kwamen bijna driehonderd mensen om het leven. Veel mensen zijn nog vermist.

In de hoofdstad renden inwoners de straat op nadat het luchtalarm was afgegaan. Ze werden in hun slaap verrast en sommigen stonden 's morgens in hun pyjama's buiten.

Reddingswerkers die in het puin naar overlevenden van de vorige beving zochten, moesten het werk neerleggen. Volgens de burgerbeschermingsdienst moet opnieuw worden bekeken of zoekacties kunnen worden voortgezet, zonder dat reddingswerkers gevaar lopen.

In de zuidelijke stad Juchitán zijn als gevolg van de nieuwe beving verschillende gebouwen ingestort. Ook een brug stortte in, die al zwaar beschadigd was. De meeste huizen die de meest recente beving niet overleefden, waren reeds ontruimd.