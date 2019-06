Mexico ratificeert als eerste vrijhandelsakkoord met VS en Canada

Een pestend kind kan ouders in de VS een flinke boete opleveren

2:57 In het stadje Wisconsin Rapids in de Amerikaanse staat Wisconsin ligt een opmerkelijk wetsvoorstel op tafel. Volgens het voorstel kunnen ouders een boete (tot 313 dollar, omgerekend 278 euro) krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. De stad vond inspiratie in Plover, een ander stadje in dezelfde staat, dat in 2015 als een van de eerste steden in de VS een boetesysteem bij pestgedrag wettelijk vastlegde.