MH17-verdachte Igor Girkin: Ik heb geen dagvaarding gekregen

Girkin zei dat dinsdagochtend op de Russische radiozender Kommersant FM. De oud-officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe was minister van defensie van de zelfverklaarde ‘volksrepubliek’ Donetsk in Oost-Oekraïne, toen MH17 daar op 17 juli 2014 werd neergeschoten. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.



,,Ik erken de rechtsgang in Nederland niet, dus heb ik me tot geen enkele advocaat gewend’’, verklaarde Girkin tegenover Kommersant FM. Het is vrijwel uitgesloten dat hij, noch de drie andere verdachten aanwezig zullen zijn tijdens het strafproces in Nederland. Rusland, dat altijd heeft ontkend dat het iets te maken heeft met de aanslag op MH17, levert geen landgenoten uit aan derden.