Miah smeerde zich in met het bloed van een klasgenootje en bleef doodstil liggen

Schietpartij TexasEen van hen smeerde zich in met het bloed van een doodgeschoten klasgenootje, zodat ze zelf ook dood leek. Een ander belde het alarmnummer met de mobiele telefoon van de doodgeschoten lerares. Weer iemand anders verstopte zich in een aangrenzend klaslokaal. Enkelen van de leerlingen die de schietpartij op een basisschool in Uvalde, Texas, overleefden, doen hun aangrijpende verhaal in lokale media.

De 11-jarige Miah Cerrillo zat in een van de klaslokalen die de 18-jarige schutter Salvador Ramos dinsdag betrad. Haar leraressen hadden een berichtje gekregen dat er iemand in het schoolgebouw was en net op het moment dat een van hen de deur van het lokaal wilde sluiten, stond Ramos daar. ,,Miah zegt dat het allemaal heel snel ging daarna. Hij duwde de lerares het lokaal in, maakte oogcontact en zei ‘goedenacht’. Daarna schoot hij haar dood’’, zegt haar moeder namens het kind tegen CNN.

Ook de andere lerares werd doodgeschoten. Dat geldt ook voor veel van Miahs klasgenootjes. Zelf werd ze in haar rug geraakt door kogelscherven. Toen Ramos naar een aangrenzend lokaal liep, pakte ze met een klasgenootje de mobiele telefoon van een van de leraressen en belde het alarmnummer. ‘Stuur hulp, want we zitten in grote problemen’, zei ze. Daarna smeerde Miah zich in met het bloed van een doodgeschoten klasgenootje dat naast haar lag. Ze was bang dat de schutter zou terugkomen en nog een keer het vuur zou openen. Miah hield zichzelf daarna doodstil. Ze hoorde de schoten in het andere lokaal en daarna leek het alsof de schutter harde muziek opzette.

Volgens CNN wilde het meisje haar verhaal alleen doen aan vrouwen op de redactie en is ze bang om met mannen te moeten praten. Ze slaapt slecht, stellen haar ouders, en ziet steeds de beelden van haar klasgenootjes voor zich. Miahs ouders zijn een crowdfundingsactie gestart, om hun dochter de medische hulp te kunnen bieden die nodig is om met het trauma om te gaan. Daarmee is al meer dan 100.000 dollar ingezameld.

Mensen rouwen om de doodgeschoten kinderen en leraressen in de Robb Elementary School.

‘Jullie gaan allemaal dood’

De 10-jarige Samuel Salinas zat in de klas van lerares Irma Garcia. ,,Hij kwam binnen en zei: ‘Jullie gaan allemaal dood’, en toen begon hij te schieten’’, zegt de jongen in een interview in het programma Good Morning America. ,,Hij schoot op de lerares en daarna op de kinderen.’’ Volgens de jongen richtte Ramos ook op hem, maar blokkeerde een stoel de afgevuurde kogel deels. Samuel werd door kogelscherven in zijn dij geraakt en hield zich daarna, net als Miah, voor dood.

Zijn lerares werd doodgeschoten. Twee dagen later overleed haar man aan een hartaanval, vanwege het grote verdriet, verklaarden bekenden van het stel daarna. ,,Er lag overal bloed op de grond’’, zegt Samuel. ,,En er waren kinderen die ermee bedekt waren.’’

'Politie Uvalde nam verkeerd besluit’

De aanwezige politie bij de Robb Elementary School maakte een verkeerde beslissing door te wachten op versterking. Dat heeft de directeur Openbare Veiligheid van de staat Texas, Steven McCraw, gezegd. ,,De commandant ter plaatse, dacht dat de situatie was veranderd van een actieve schutter naar een barricade’’, aldus McCraw. ,,Achteraf bezien was dat niet het goede besluit. Het was het verkeerde besluit. Er is geen excuus.’’



De lokale politie in Uvalde ligt onder vuur na het bloedbad in de basisschool. Vlak nadat schutter Salvador Ramos het schoolgebouw betrad, deden agenten dat ook. Ze kwamen in de gang onder vuur te liggen en Salvador sloot zichzelf op in een van de klassen. De agenten besloten te wachten op een tactische eenheid om pas dan tot een eventuele aanval over te gaan. Ramos werd ruim een uur later doodgeschoten door leden van die eenheid.

‘Iedereen stil zijn’

Op het moment dat het schieten in de school begon, sloot de leraar van Jayden Perez, snel de deur van hun klaslokaal. Iedereen moest zich ‘verstoppen en stil zijn', siste Jaydens leraar. ,,Het was heel erg eng, omdat ik me nooit had kunnen voorstellen dat zoiets kon gebeuren’’, zegt ze tegen CNN. ,,Sommigen van mijn vriendjes zijn doodgegaan.’’

Ze is bang geworden en wil eigenlijk niet meer terug naar de school. ,,Ik wil geen schietpartijen meer meemaken en niet meer in de school komen. Waarschijnlijk gaat het namelijk nog een keer gebeuren.’’

In totaal werden negentien kinderen en twee volwassenen door Ramos doodgeschoten. Ook raakten vele andere leerlingen gewond.

