Middellandse Zee ergste plasticsoep

Dat concludeert het Wereld Natuur Fonds in een rapport dat vandaag verschijnt. Per vierkante kilometer water zwermen in het zeewater 1,25 miljoen kleine plasticdeeltjes rond. Dat is bijna vier keer zoveel als in de grootste plasticophoping in het noorden van de Stille Oceaan, die berucht is vanwege zijn 'plasticsoep'.

De Middellandse Zee is de afvoerput van rivieren in landen die hun afvalbeheer slecht op orde hebben, verklaart Stephanie Verbeek, hoofd Oceanen bij het WNF. ,,Het meeste komt uit Turkije en Spanje, gevolgd door Italië, Egypte en Frankrijk. Het zwerfafval van de miljoenen toeristen die de regio bezoeken, komt daar nog bovenop.''

Pech

Quote De plasticver­vui­ling is desastreus voor het onderwater­le­ven, maar uiteinde­lijk ook voor de visserij en het toerisme WNF

Per jaar gaat het om een hoeveelheid plastic die gelijk staat aan 66.000 volle vrachtwagens, becijferde de Europese Commissie. De toeristische trekpleister heeft de 'pech' dat ze enkel via een smalle zeestraat in verbinding staat met de oceaan. ,,Het afval dat er in komt, gaat er niet zomaar meer uit'', zegt oceaanwetenschapper Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht. ,,De Middellandse Zee staat zwaar onder druk.''



Plastic tasjes, doppen en wegwerpverpakkingen verwonden, verstikken en doden zeedieren. Zo spoelde in Spanje onlangs een dode potvis aan die 29 kilo plastic in zijn maag had. Visnetten, tasjes en een jerrycan blokkeerden het spijsverteringssysteem, bleek uit autopsie, waardoor de tien meter lange walvis overleed.

Plastic breekt uiteindelijk af tot miniscule deeltjes. De recordhoeveelheid microplastics in het zeewater baart het WNF grote zorgen. Verbeek: ,,Die vinden we terug in mossels en grotere vissen als tonijn en zwaardvis. Zo belanden ze ook in onze voedselketen. Dat is verontrustend.''

630 miljoen

Dat de stranden van de Franse Rivièra en Spaanse Costa Brava niet bezaaid liggen met plastic, komt doordat ze dagelijks worden schoongemaakt. Dat kost de autoriteiten veel geld. Aan het schoonhouden van stranden zijn Europese landen jaarlijks 630 miljoen euro kwijt, concludeerden de Verenigde Naties vorige week in een rapport.