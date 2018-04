Migrantenkaravaan aangekomen bij 'zwakke grens' tussen Mexico en VS

Keulse homo's met stokken afgetuigd na nachtelijk afspraakje

16:23 Drie mannen zijn vannacht in Keulen aangevallen nadat ze een afspraak hadden gemaakt met twee homoprostituees. Vanuit het niets werden ze door drie in het donker geklede daders aangevallen en met stokken op het hoofd geslagen. Eén van de drie slachtoffers ligt in coma en is in levensgevaar.