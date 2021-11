‘Mijn naam is Cleo‘: het moment waarop 4-jarige Cleo gered werd door Australische politie

videoDe Australische politie heeft een audiofragment vrijgegeven van het moment waarop de agenten voor het eerst de kamer betreden waarin de 4-jarige Cleo, die meer dan twee weken lang vermist was, zich bevond. Het meisje werd gevonden in de slaapkamer van een vergrendeld huis in de kustplaats Carnarvon. In het fragment is te horen hoe de agenten om haar naam vragen. ,,Mijn naam is Cleo”, antwoordt het meisje rustig.

,,We hebben haar, we hebben haar”, zegt een agent terwijl het reddingsteam de kamer betreedt. ,,Hallo liefje, kom hier, ik heb je, je bent oké”, klinkt het. In het fragment is bovendien te horen hoe een agent twee keer de naam van het meisje vraagt, waarop de 4-jarige Cleo antwoordt: ,,Mijn naam is Cleo.”

‘We hadden geen idee’

De vermiste Cleo werd dinsdag, na een zoektocht van meer dan twee weken, eindelijk teruggevonden. Het meisje zou ontvoerd zijn door een 36-jarige man, een inwoner van Carnarvon die geen connectie met de familie zou hebben. Hij is ondertussen gearresteerd. Volgens de Australische media woonde de verdachte op amper drie kilometer van het ouderlijke huis van Cleo. De man handelde vermoedelijk alleen en zou vandaag al worden aangeklaagd.

,,We hadden echt geen idee wat we achter die vergrendelde deur zouden aantreffen”, stelt de politie. Een van de agenten die Cleo in de kamer vond, beschreef het als ‘het beste moment uit zijn carrière‘. In een video die eerder al werd vrijgegeven, is te zien hoe het meisje uit het huis wordt gedragen in de armen van een politieman.

,,We gaan je meenemen naar je mama en papa, oké?”, zegt een agent tegen Cleo, waarop het meisje glimlacht. Cleo werd eerst nog naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, maar stelt het nu goed en is ondertussen herenigd met haar familie.

Premier

De premier van West-Australië Mark McGowan bracht een bezoek aan Cleo, haar moeder Ellie Smith, stiefvader Jake Gliddon en haar stiefzusje Isla. Hij liet weten dat ze ‘al veel heeft gegeten en geknuffeld met haar familie‘ sinds ze weer thuis is. ,,Het was een mooie ervaring om de kleine meid te ontmoeten. Ze is erg uitgelaten, speels, vriendelijk en lief”, aldus McGowan.

Volledig scherm In Australië werd de vondst van Cleo Smith gevierd. © Getty Images