Militair overleg Noord- en Zuid-Korea over ontspanning in grensgebied

De officieren praten over ontspanning langs de vrijwel hermetisch afgesloten grens die dwars door het schiereiland loopt sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) 65 jaar geleden met een wapenstilstand eindigde.



Het persbureau Yonhap berichtte dat de gesprekken onder meer gaan over het aanleggen van een permanente verbinding tussen de militaire leiders, over afspraken voor regulier overleg en over het bergen van de stoffelijke resten van militairen die destijds langs de huidige grens zijn gesneuveld.



Op de top van de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, begin deze week in Singapore, is ook afgesproken dat de Amerikanen die er gesneuveld zijn, worden geborgen.