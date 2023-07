Militairen bevestigen staatsgreep Niger, grenzen zijn gesloten

President Mohamed Bazoum is afgezet, bevestigen de militairen die in Niger de macht hebben gegrepen. In een toespraak op de nationale televisie hebben zij laten weten dat de grenzen van het West-Afrikaanse land zijn gesloten en er een avondklok is ingesteld.

De Verenigde Staten hebben bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kort daarna gezegd dat ze de democratisch verkozen Bazoum steunen. Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, hebben de staatsgreep veroordeeld.

Woensdagochtend werd de president, aan de macht sinds april 2021, samen met zijn vrouw in zijn presidentiële woning in hoofdstad Niamey vastgezet door leden van de presidentiële garde. Dit gebeurde nadat onderhandelingen met het hoofd van de presidentiële garde vastliepen, meldt de New York Times. Het leger zou de opstandige gardisten een ultimatum gegeven hebben om de president vrij te laten. Patrice Talon, president van buurland Benin, liet voorafgaand aan de persconferentie van de militairen nog weten dat hij onderweg was naar Niger om te bemiddelen.

Honderden mensen gingen in Niamey de straat op bij het parlementsgebouw de vrijlating van Bazoum te eisen. Volgens aanwezige verslaggevers werden zij al snel verdreven door de presidentiële garde. Het Franse TV5 deelde een video waarin demonstranten wegvluchtten voor geweerschoten.

Bazoum kwam in 2021 aan de macht in de voormalige Franse kolonie. Twee dagen voor zijn inauguratie vond er een mislukte staatsgreep plaats. Hij is de belangrijkste overgebleven bondgenoot van Frankrijk en het westen in de regio.

De Franse strijd tegen terrorisme - lokaal voornamelijk jihadisme - in de Afrikanaanse regio de Sahel wordt gevoerd vanuit Niger, nadat het land troepen terugtrok uit Mali en Burkina Faso. Er zijn momenteel zo'n 1.500 Franse troepen gelegerd in hoofdstad Niamey. Ook de VS is er aanwezig met zo'n 800 soldaten.

Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 hebben in Niger vier geslaagde staatsgrepen plaatsgevonden. De meest recente machtsovername was in 2010. Buurlanden Mali, Burkina Faso, Tsjaad en Guineé hebben de afgelopen jaren ook staatsgrepen gezien.