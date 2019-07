Miljardair Epstein aangeklaagd voor misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes

Explosie­ven gevonden in Brusselse woning tijdens start Tour de France

12:59 In een huis in de Brusselse gemeente Anderlecht is zaterdagavond een zak met explosieven gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is er momenteel geen bewijs dat de explosieven bedoeld waren om een aanslag te plegen. Mogelijk gaat het om een oude opslagplaats, meldt justitie in Brussel.