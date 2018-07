Miljardair ruziet met Trump over economie

Meisje (6) 'moet verantwoor­de­lijk­heid nemen' na misbruik in opvang VS

29 juli Een 6-jarig meisje is naar verluidt seksueel misbruikt in een migrantencentrum aan de Amerikaanse grens, nadat ze van haar moeder was gescheiden. Na het incident moest ze een document ondertekenen waarin ze beloofde zelf haar verantwoordelijkheid te nemen om weg te blijven van haar aanvaller, een ouder kind in dezelfde opvang.