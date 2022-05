Miljoenen tonnen graan moeten Oekraïne het land uit, maar hoe?

MET VIDEO CBS: Hoge inflatie houdt aan door stijgende prijzen voedings­mid­de­len

De inflatie in Nederland is in april iets minder sterk gestegen dan een maand eerder, maar blijft op een hoog niveau. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren Nederlanders afgelopen maand 9,6 procent duurder uit dan een jaar eerder. Dat kwam vooral door een verdere stijging van de prijzen van voedingsmiddelen. De energieprijzen stegen afgelopen maand juist iets minder hard.

10 mei