Miljoenenstad in Texas mogelijk nog dagen zonder stroom in ijskou

In de staat Nebraska daalde de temperatuur tot 35 graden onder nul. In Dallas, in de staat Texas, werd een temperatuur van -17 graden gemeten. Door de kou moesten veel locaties sluiten waar tegen het coronavirus wordt gevaccineerd en kwamen ook leveranties van vaccins in het geding.

De lokale autoriteiten in Texas kregen een storm van kritiek over zich heen toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom. Bij een persconferentie in de middag meldde burgemeester van Houston Sylvester Turner dat 1,3 miljoen inwoners van zijn stad toen nog zonder stroom zaten.