Minimaal één dode bij brand in migrantenkamp op Lesbos

Video & update Politie Hongkong weer in actie tegen betogers

18:36 De politie in Hongkong heeft traangas afgeschoten op betogers in de voornaamste winkelwijk, Causeway Bay. In de winkelstraten ontstond een confrontatie tussen agenten en een groep activisten. Het is dit weekend onrustig, mede omdat het precies vijf jaar geleden is dat er een democratische protestbeweging van de grond kwam en omdat de zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek China nadert.