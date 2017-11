Minister belooft Brits parlement stemming over brexit-deal

De Britse premier Theresa May staat in de Britse Tweede Kamer al geruime tijd onder druk van onder meer de rebellen uit haar eigen partij, om in ieder geval ,,een zinvolle stemming'' te houden over wat uiteindelijk allemaal met Brussel zal zijn afgesproken. Davis beloofde de parlementariërs daarom vandaag ,,dat er alleen een akkoord met de EU komt als het parlement daarmee instemt''.

Lucht

Mogelijk geeft de toezegging May wat lucht. Het jongste oproer onder de Tories was de zoveelste tegenslag voor de Britse premier. De onderhandelingen met de Europese Unie over de brexit verlopen al maanden moeizaam, May verloor haar meerderheid in het Lagerhuis toen zij de vervroegde verkiezingen verloor en onlangs was ze gedwongen haar kabinet te wijzigen. Minister Michael Fallon (Defensie) moest het veld ruimen na beschuldigingen over seksuele intimidatie, Priti Patel (Ontwikkelingssamenwerking) kreeg de zak omdat zij ontmoetingen met Israëlische politici had verzwegen.