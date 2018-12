Minister bezoekt Straatsburg na aanslag bij kerstmarkt

Straats­burg: 43 Vlamingen verschan­sen zich samen met parlements­lid in kelder

11:14 Een groep van 43 Vlamingen hield zich afgelopen nacht tot half twee schuil in de kelder van een restaurant in Straatsburg. Na de schietpartij, die gisterenavond rond acht uur plaatsvond, haaste de groep uit het Vlaamse Sint-Truiden, in het gezelschap van Europees parlementslid Hilde Vautmans, zich naar restaurant Caveau Gurtlerhoft in het centrum van Straatsburg.