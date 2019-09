Minister Blok en Amal Clooney: IS mag straf niet ontlopen

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft in New York ministers uit de hele wereld opgeroepen om samen de berechting van IS-strijders door te zetten. Samen met Amal Clooney, mensenrechtenactivist en vrouw van acteur George Clooney, stelde Blok dat IS-strijders hun straf niet mogen ontlopen.

Wat Nederland betreft kan die berechting ook plaatsvinden in Irak, waar op dit moment ruim 20.000 IS-strijders vast zitten. Duizend van hen komen niet uit Irak of Syrië zelf, maar uit veelal westerse landen als Nederland. Nederland gaat wel alleen akkoord met berechting van strijders in Iraakse rechtbanken als de doodstraf daar niet wordt opgelegd, en een eerlijke rechtsgang en consulaire hulp worden gegarandeerd.

Oorlogsmisdadigers

,,Zodra we het bewijs op zak hebben, is het tijd voor de volgende stappen: vervolging en berechting‘’, aldus Blok in het VN-hoofdkwartier. ,,Zonder die laatste stap naar de rechter is er geen gerechtigheid. Wij willen net als Amal Clooney, nauw betrokken bij dit initiatief, de oorlogsmisdadigers en plegers van genocide in het beklaagdenbankje. Op korte termijn is de weg naar het Internationaal Strafhof in Den Haag echter afgesloten, omdat de VN-veiligheidsraad hier dwars ligt en Irak en Syrië geen partij zijn bij het Hof.”