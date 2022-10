Minister Hoekstra: ‘Speech die Poetin gaf is nepverhaal’

Tijdens zijn bliksembezoek aan Buenos Aires reageerde minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zojuist op de veelbesproken speech die president Poetin donderdag in Moskou gaf. Hoekstra is in Buenos Aires vanwege de Latijns-Amerikaanse-Europese top van ministers van Buitenlandse Zaken.

Hoekstra: ,,Poetin probeert voortdurend te doen alsof de situatie in Oekraïne iets is waar twee partijen schuld hebben. Hij probeert het Westen en de Verenigde Staten er zo in te betrekken.” De minister reageert daarmee op de Russische president die vandaag onder meer zei dat het Westen een gevaarlijk spel speelt en verblind is door kolonialisme. ,,Ook mijn collega's hier in Latijns-Amerika en ikzelf hebben heel helder voor de geest dat dit een onrechtvaardige oorlog is die door Rusland is begonnen. Het goede nieuws is dat wij allemaal zien dat het om een fake narrative gaat.”

Tekst gaat verder onder video

Hij voegde daaraan toe dat het belangrijk is dat de Europese en Latijns-Amerikaanse landen gezamenlijk tegen Rusland blijven optrekken. Hoekstra sluit daarmee zijn bliksembezoek aan Buenos Aires af, waar hij voor een grote ministeriële top met zijn Europese en Latijns-Amerikaanse collega’s was. Hij sprak onder meer een-op-een met collega's uit Ecuador, Peru en Panama.

Geen contact met Nicaragua

Zijn collega's uit Nicaragua en bijvoorbeeld Venezuela sprak Hoekstra niet. Nicaragua verbrak begin deze maand de diplomatieke relaties met ons land. De minister uitte nogmaals zijn grote zorgen over de democratie en mensenrechten in het Midden-Amerikaanse land. Eerder deze week was Hoekstra op werkbezoek op Sint Maarten, Curaçao en Aruba om daar met de premiers en gouverneurs te praten.

De eilanden liggen naast Venezuela, waardoor het land een bijzondere relatie heeft met Nederland. ,,Ook al hebben we veel te bespreken en zijn we het over veel oneens, kan ik niet met iedereen bijpraten. Zulke gesprekken lenen zich ook niet voor dertig seconden natuurlijk.”

Beeld Anne Frank

In aanwezigheid van onder meer lokale bestuurders van Buenos Aires en de Nederlandse ambassadeur onthulde Hoekstra opnieuw het beeld van Anne Frank dat begin maart gestolen was. In minder dan twaalf uur na de verdwijning dook het beeld op in ‘Barrio 31', een arme en niet ongevaarlijke wijk in de hoofdstad. Dankzij camerabeelden kon het beeldje destijds snel worden opgespoord, maar over het motief en de daders is niets bekendgemaakt.

Hoekstra: ,,Anne Frank herinnert ons eraan dat we onze mensenrechten, tolerantie en diversiteit moeten blijven verdedigen.” Hij zei dat miljoenen Oekraïners op de vlucht zijn voor de agressie van Rusland, en dat ook net als Anne Frank velen gestorven zijn. ,,Het is onze plicht om ook nu die daders verantwoordelijk te houden.”

Grote Joodse gemeenschap in Argentinië

Het beeld van Anne Frank – gemaakt door kunstenaar Jet Schepp – is een kopie van haar beeld dat op het Merwedeplein in Amsterdam staat. Er zijn slechts twee kopieën van. De andere staat in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het beeld stond er sinds 2014, toen het onthuld werd in aanwezigheid van onder meer rabbijn Awraham Soetendorp (vriend van vader Otto Frank) en Centro Ana Frank Argentina, dat het in samenwerking met de Nederlandse ambassade daar neerzette. Argentinië kent met - naar schatting - zeker een kwart miljoen Joden een van de grotere Joodse gemeenschappen in de wereld.

Volledig scherm Het beeld werd op 4 maart dit jaar gestolen. © Sander Weeda