Minister: Op Vlaamse scholen spreken we Nederlands, en niks anders meer

Voortaan geen andere taal dan het Nederlands meer in de klas en op het schoolplein. Dat wil de Vlaamse onderwijsminister Ben Weyts. Zijn oproep is onderdeel van een plan de beheersing van het Nederlands in Vlaanderen te verbeteren.

,,We moeten duidelijk de boodschap geven dat Nederlands de voertaal is op school”, zegt Weyts. ,,Ik snap wel dat het niet eenvoudig is om dat te handhaven en te controleren, maar het signaal moet duidelijk zijn. Naarmate er meer andere talen de school binnenkomen, is Nederlands het bindmiddel bij uitstek.”

In het basisonderwijs in Vlaanderen spreekt een kwart van de leerlingen thuis geen Nederlands. Het huidige beleid staat leerlingen toe op school onderling hun eigen taal te spreken, omdat een verbod leerlingen zou hinderen bij het opnemen van de lesstof. In het leerplan voor basisscholen van het katholiek onderwijs staat zelfs: ‘Laat elke dag een ander kind een woord in zijn thuistaal meebrengen naar de klas. De anderen leren dat woord en er wordt rond dat woord gewerkt.’

Discrimineren

,,Maar zo geven we een diffuus signaal af”, zegt Weyts op de Belgische televisie. ,,Bovendien: waar stopt het dan? Alle talen aan bod laten komen gaat niet, dus dan moet je discrimineren. Ik zeg: werk met een duidelijke structuur en gebruik enkel Nederlands. Ik denk dat kinderen daar ook nood aan hebben. Een verbod op andere talen in het schoolreglement lijkt mij een duidelijke boodschap.”

In Nederland wordt het aan de scholen zelf overgelaten of Nederlands altijd - dus ook op het schoolplein - de voertaal is.

De Vlaamse minister wil dat bij contacten met ouders en tijdens buitenschoolse activiteiten Nederlands gewoon de voertaal is. ,,Nederlands is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. Die boodschap moeten we ook aan ouders geven: je kind heeft geen gelijke kansen als het aan het eerste leerjaar begint met een achterstand. Zij moeten er ook voor zorgen dat hun kind na half vier ’s middags in contact komt met het Nederlands. Anders ontneem je je kind toekomstkansen en ben je geen goede ouder. Dat moeten we durven zeggen.”

Bonus

De ideeën van de minister maken deel uit van een breder actieplan Nederlands voor komend schooljaar. Lagere en middelbare scholen met meer dan de helft leerlingen met een andere moedertaal krijgen 250 euro extra per leerling om het Nederlands bij te spijkeren. In nieuwe minimumdoelen voor het lager onderwijs moet de helft van de lestijd naar Nederlands en wiskunde gaan. De minister wil ook leerdoelen Nederlands voor het kleuteronderwijs. Als een kleuter de minimumdoelen Nederlands niet haalt, kunnen de ouders een dringend advies krijgen om het kind niet te laten overgaan naar het lager onderwijs.