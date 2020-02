Minister vervangt om sekstape opgestapte kandidaat in race om burgemeesterschap Parijs

De Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, heeft zich namens de partij van president Macron kandidaat gesteld in de strijd om het burgemeesterschap van Parijs. Dat meldt persbureau AFP. Zij vervangt daarmee kandidaat Benjamin Griveaux, die vrijdag opstapte nadat een sekstape van hem was uitgelekt.

,,Ik ga het doen, ik heb er zin in’’, aldus Buzyn vandaag. ,,En ik doe mee om te winnen.’’ Daarmee heeft Macrons regeringspartij, La République en Marche, een nieuwe kandidaat in de strijd om de zware, belangrijke post. Eerder vandaag haalde het persbureau al bronnen aan die melden dat de huidige minister van Volksgezondheid de regering zou verlaten.

Griveaux stapte twee dagen geleden uit de campagne. Hij stond op dat moment derde in de peilingen. De sekstape van hem - met daarin expliciete beelden en seksueel getinte tekstberichten die hij aan het vrouw zou hebben gestuurd - werden aanvankelijk naar buiten gebracht door een Russische politiek activist die in Parijs woont. Maar die onthulling kreeg nauwelijks aandacht. Pas nadat een parlementslid – een dissident uit de partij van Macron – de beelden ook via Twitter had verspreid, brak grote onrust uit. Griveaux had het over ,,een lastercampagne’’ die tegen hem werd gevoerd.

In Frankrijk zorgde de onthulling gezorgd voor een schokgolf in de politiek - maar niet over de video zelf. Van links tot rechts wordt afwijzend gereageerd op het naar buiten brengen van privé-informatie. ,,Laten we ieders privéleven respecteren en een waardige campagne voeren over de politieke inhoud’’, zei de huidige socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, die aan kop gaat in de peilingen.

