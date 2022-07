Minister VS zegt publiek bezoek tijdens reis naar Japan af na dood Abe

met foto's Record? De oren van geitje Simba zijn meer dan een halve meter lang

Het loopt misschien onhandig, maar schattig is het wel. Babygeitje Simba, dat een maand geleden werd geboren, heeft bijzonder lange oren. Ze zijn zo’n 54 centimeter lang. Daarmee is hij een beroemdheid geworden in zijn geboorteland Pakistan.

6 juli