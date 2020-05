Minneapolis beleeft derde relnacht na dood zwarte arrestant: politiebureau in vlammen op

Voor de derde nacht op rij is de Amerikaanse stad Minneapolis het strijdtoneel geweest van brandstichtingen, plunderingen en vandalisme. Naast winkels ging ook een politiebureau in vlammen op. De protesten, die oversloegen naar zusterstad St. Paul, volgen op de dood van een geboeide zwarte man nadat een politieman minutenlang diens knie op zijn hals had gedrukt.

In het zuidoosten van Minneapolis bestormde een woedende menigte een politiebureau dat later in brand werd gestoken. De gemeente riep op het pand en de omgeving te verlaten uit vrees voor een ontploffing als gevolg van beschadigde gasleidingen. Betogers zouden van het politiebureau naar het centrum van de stad zijn getrokken.

Op beelden is te zien dat op meerdere plekken brand is gesticht en dat er weer winkels worden geplunderd, net als een dag eerder. Volgens de brandweer zijn minstens zestien panden in brand gestoken.

De krant Star Tribune meldt dat betogers ook met molotovcocktails hebben gegooid. De politie heeft met rubberen kogels geschoten en traangas gebruikt. De krant suggereert dat niet alleen de woede over de dood van George Floyd (46), maandag na zijn arrestatie, ook onzekerheid over de corona-lockdowns een rol speelt bij de geweldsuitbarsting.

In zusterstad Saint Paul, die naast Minneapolis ligt, zijn volgens de politie meer dan 170 winkels geplunderd en tientallen branden gesticht.

Burgemeester

Burgemeester Jacob Frey van Minneapolis noemt het in brand steken van het politiebureau onaanvaardbaar. ,,De symboliek van een gebouw weegt niet op tegen het belang van het leven van onze politiemensen of van het publiek”, verklaarde hij tegenover de zender CBS News.

Het gevaar noodzaakte volgens Frey tot het ontruimen van het politiebureau. De burgemeester benadrukte dat de politie door zal gaan met het patrouilleren in de wijk. ,,We zullen ons werk blijven doen’’, aldus Frey.

Nationale Garde

De gouverneur van Minnesota heeft de Nationale Garde ingeschakeld vanwege de protesten. Ruim 500 gardisten moeten de hulpdiensten bijstaan, de brandweer voorop. Woensdag liepen de rellen dermate uit de hand in Minneapolis dat er bij plunderingen een persoon om het leven kwam. De autoriteiten en de familie van Floyd hebben opgeroepen tot vreedzaam protest.

President Trump heeft gezegd dat hij zelf de orde, desnoods met militairen, herstelt “als de zwakke links-radicale burgemeester Jacob Frey dat niet voor elkaar krijgt”. Trump zei dat de plunderaars de naam van George Floyd onteren.

Excuses

George Floyd werd maandag gearresteerd en geboeid. Terwijl hij op straat lag, plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis. De agent en drie collega’s die ook bij de arrestatie waren zijn ontslagen.

Donderdag bood de politiecommissaris van Minneapolis zijn excuses aan voor de dood van Floyd. ,,Wij hebben bijgedragen aan een tekort aan hoop”, aldus Medaria Arradondo. “Ik bied mijn excuses aan voor de pijn, de schok en het trauma dat de dood van Floyd heeft veroorzaakt bij de familie, zijn geliefden en de gemeenschap.”

Verspreid over VS