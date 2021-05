Minstens 150 gewonden bij ongeluk in overvolle synagoge op Westelijke Jordaanoever

VideoMeer dan 150 mensen zijn zondag gewond geraakt door het instorten van een tribune in een overvolle synagoge in een Joodse nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever. Een deel van de gewonden is er slecht aan toe. Twee mensen zijn overleden. Een van hen is een jongen van 12 jaar oud, aldus een woordvoerder van de Israëlische medische hulpdienst Magen David Adom.

Het incident vond plaats in de nederzetting Givat Ze’ev, ten noorden van Jeruzalem. De politie zei dat er op het moment van het incident 650 gelovigen in de synagoge waren. Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat een overvolle tribune instortte en mensen op elkaar vielen.

De tribune in het gebedshuis waar een verbouwing gaande is was niet berekend op het grote aantal mensen. De burgemeester en leden van de brandweer en politie zeiden dat voor de bijeenkomst geen vergunning was afgegeven en dat een deel van het gebouw onveilig was. Er wordt een onderzoek ingesteld.

Volledig scherm Zeker 150 mensen zijn gewond geraakt door het instorten van een tribune in een synagoge op de Westelijke Jordaanoever. © Reuters

Eind april kwamen er tijdens een religieus feest in Israël 45 mensen door verdrukking om het leven. De catastrofe vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultraorthodoxe Joden in het noorden van het land. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land. De pelgrims vierden de gedenkdag Lag Ba’Omer. Diepgelovige Joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit de tweede eeuw begraven ligt.