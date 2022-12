Minstens 27 gewonden nadat deel van tribune instort in Egyptische sporthal

Agressieve man zoekt ruzie op Franse kerstmarkt, maar komt verkeerde kerstman tegen

Op een kerstmarkt in de Franse stad Vannes, in het noordwesten van het land, heeft een kerstman zich ontpopt als de held van de dag. De kindervriend, die een zwarte band in judo heeft, slaagde erin een dronken en agressieve man te overmeesteren.

24 december