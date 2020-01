Minstens 30 doden door noodweer in Brazilië, 3500 mensen ontheemd

Update Drama Duitsland: Adrian S. (26) doodde ouders, oom, tante, halfzus en halfbroer op dag van bijzetten urn oma

25 januari Het Duitse Rot am See sidddert nog na van het schietdrama dat zich gisteren voltrok in gasthof De Duitse Keizer. De 26-jarige Adrian S. schoot er gisteren zijn (gescheiden) ouders dood, een oom en tante, en een halfzus en halfbroer. Dat gebeurde op dezelfde dag als de afscheidsceremonie van zijn overleden oma, waarnaar de familie op weg was. Adrian werd vanmiddag voorgeleid. De Duitse rechter besloot hem langer vast te houden.