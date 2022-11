Minstens 38 gewonden bij brand in woontoren New York, twee slachtoffers in kritieke toestand

Twee mensen verkeren in kritieke toestand en vijf anderen raakten zwaargewond bij de brand. Die brak uit in een appartementengebouw van 37 verdiepingen in de wijk Midtown East, niet ver van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Op een persconferentie zei Laura Kavanagh van de brandweer van New York zaterdagmiddag dat de brand is begonnen in een flat op de twintigste verdieping door een lithiumbatterij die aan een mobiel object was verbonden. Mogelijk was daar een bewoner e-fietsen aan het repareren.