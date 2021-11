Minstens 46 doden bij busongeluk in Bulgarije

Volgens Bulgaarse media gaat het om een toeristenbus afkomstig uit Noord-Macedonië. Er zaten op het moment van het ongeluk 53 mensen in de bus. Onder de doden zijn volgens het Bulgaarse persbureau Bgnes twaalf kinderen. Ook de chauffeur zou om het leven zijn gekomen.



Zeven mensen werden met ernstige brandwonden naar een noodziekenhuis in Sofia vervoerd, zo verklaarde Nikolai Nikolov, hoofd van de afdeling brandveiligheid van het ministerie, tegen de particuliere BTV-televisie. De gewonden zouden allen in stabiele toestand verkeren.



Het is nog onduidelijk wat de toedracht is van het ongeval, zo’n 45 kilometer ten westen van de Bulgaarse hoofdstad. De bus zou op terugweg geweest zijn van een weekendtrip naar de Turkse stad Istanboel. Interim-premier Stefan Yanev spoedde zich vannacht naar de plek des onheils.