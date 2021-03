Minstens acht doden bij drie schietincidenten in Atlanta

Boliviaan­se ex-president Añez blijft vier maanden in voorarrest

15 maart De voormalige interimpresident van Bolivia, Jeanine Añez, moet vier maanden in voorlopige hechtenis. Dat heeft ze zelf laten weten via Twitter. ,,Ze plaatsen mij vier maanden in hechtenis in afwachting van een proces wegens een ‘staatsgreep’ die nooit heeft plaatsgevonden”, twitterde Añez nadat ze tijdens een virtuele hoorzitting de uitspraak van de rechter te horen had gekregen.