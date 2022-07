Minstens acht doden door verwoestende overstromingen in Verenigde Staten

Gouverneur Andy Beshear heeft voor delen van de staat de noodtoestand uitgeroepen. De verwachting is dat het dodental verder oploopt aangezien er nog meer regen wordt voorspeld. ,,Het aantal sterfgevallen zal in dubbele cijfers eindigen’’, zei de Beshear in een interview met de lokale televisiezender.

Het gebied heeft te maken met zware stormen en regenbuien. Het waterpeil in de rivieren was al hoog door eerdere regenval. Door het noodweer veranderden wegen in rivieren en werden huizen weggevaagd. Op beelden in Amerikaanse media is te zien hoe auto’s door het water worden meegenomen. Het leger en de politie zijn ingezet om mensen met helikopters en boten te evacueren en van daken te halen waar zij in allerijl naartoe zijn gevlucht.

Volledig scherm Huizen onder water in de Kentucky Rivier bij Jackson, Kentucky © AFP

Beshear spreekt in een verklaring van ‘een van de ergste en meest verwoestende overstromingen in de geschiedenis van Kentucky’. Volgens hem zullen honderden mensen hun huis verliezen. Volgens Beshear is de materiële schade enorm. ,,Voor veel gezinnen zal het waarschijnlijk maanden, of zelfs jaren duren om alles weer te herstellen.”

Het gevaar is volgens de gouverneur nog niet geweken. ,,De regen die ons nog te wachten staat, zou de situatie kunnen verergeren.’’ Ook de aangrenzende staten Virginia en West Virginia zijn getroffen door overstromingen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP