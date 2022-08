Minstens drie doden bij ontploffing in Amerikaanse staat Indiana

Toeriste (27) verkracht in 'veilig' openbaar toilet in hartje Parijs, partner schiet te hulp

Het is een zaak die een schokgolf veroorzaakt in het hart van de toeristische wijk van Parijs. Op de populaire promenade langs de Seine en niet ver van de Notre-Dame is zondag een 27-jarige Amerikaanse vrouw verkracht in een openbaar toilet. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt. De zaak wordt breed uitgemeten in internationale media.

10 augustus