Minstens vijf doden in Europa door storm Herwart

Twee mensen kwamen in Polen om het leven door zware rukwinden. Eén van de twee werd met zijn auto van de weg afgeblazen en kwam tegen een boom tot stilstand. De ander overleed nadat een boom op zijn auto terecht kwam, zo melden Poolse media.



In Tsjechië kwamen ook twee mensen om het leven, nadat ze geraakt werden door omvallende bomen. Een 63-jarige kampeerder verdronk in Duitsland, toen hij door een vloedgolf werd meegesleurd. In Berlijn raakte één man ernstig gewond door dakpannen die van een gebouw afvielen, een ander raakte gewond toen hij door losgeraakte steigerplanken werd geraakt. Nog eens vier anderen raakten verspreid over het land ook gewond door de storm.



Storm Herwart, die windstoten van 180 kilometer per uur bereikt, zorgt voor grote elektriciteitsstoringen bij honderdduizenden huizen in Tsjechië, Oostenrijk en andere landen. Ook het noorden van Duitsland heeft flink te lijden van de storm die overtrekt. Treinverbindingen in verschillende Duitse noordelijke staten zijn beschadigd geraakt en stilgelegd, inclusief de verbinding van en naar Berlijn, vanwege takken op de sporen. Het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn vangt gestrande reizigers op.



Een Lufthansa-vlucht van Houston naar Frankfurt maakte vanmorgen vroeg in de Duitse stad Stuttgart een noodlanding vanwege de sterke wind. In de noordelijke stad Hamburg overstroomde de rivier de Elbe. Een parkeergarage, de beroemde vismarkt van de stad en diverse straten kwamen blank te staan. Brandweerlieden moesten zeven koeien redden. De dierentuinen in Praag, Berlijn en de oostelijke Duitse stad Rostock bleven gesloten vanwege het gevaar van vallende bomen.



De brandweer in de hoofdstad Berlijn riep 's ochtends rond zeven uur zelfs de noodtoestand uit.