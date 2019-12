Minuut stilte voor slachtoffers vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

‘Bankrover’ pronkt met buit op sociale media en loopt zo tegen de lamp

0:00 Een niet al te snuggere bankrover in Amerika is wel op een heel domme manier tegen de lamp gelopen. De medewerker van een bank haalde over een langere periode in totaal 88.000 dollar ongezien uit een kluis, maar poseerde vervolgens trots met de buit op zijn Facebook en Instagram.