Miranda uit Sex and the City wil gouverneur van New York worden

VIDEO Kremlin: Londen moet aanslag Skripal bewijzen of excuses maken

13:12 De beweringen die de Britse regering heeft geuit over de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal, zijn lasterlijk en op niets gebaseerd. Londen zou ze moeten bewijzen of zich moeten verontschuldigen, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. De Britten noemen de houding van Rusland 'absurd'. De Europese Unie is geschokt door de aanslag.