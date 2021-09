Misbruikschandaal Keulen: paus laat omstreden kardinaal in functie ondanks ‘grote fouten’

Woelki mag in functie blijven maar gaat wel eerst vijf maanden met bezinningsverlof, zo maakte het Vaticaan vrijdag bekend. ‘De Heilige Vader rekent op kardinaal Woelki, erkent zijn loyaliteit aan de Heilige Stoel en zijn zorg voor de eenheid van de Kerk', aldus de verklaring. De kardinaal maakte echter ‘grote fouten’ bij de aanpak van seksueel misbruik, vooral op het vlak van communicatie. ‘Dit heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er een vertrouwenscrisis in het aartsbisdom ontstond die veel gelovigen verontrustte.’

Het bezinningsverlof gaat medio oktober in en duurt tot het begin van de vastentijd in maart volgend jaar, lichtte Woelki vrijdagmiddag toe tegenover Duitse media. Voor de camera's gaf hij toe fouten te hebben gemaakt. ,,Dat spijt mij, vooral ook voor de slachtoffers die opnieuw getraumatiseerd worden’’, zei de kardinaal.

Een van die misbruikslachtoffers reageerde teleurgesteld. ,,Ik heb niet de afzetting van Woelki geëist maar hij had de fouten uit eigen beweging moeten toegeven’’, zei Patrick Bauer (51). Hij sprak begin juni, als voormalig lid van de adviesraad voor slachtoffers in het bisdom, met twee ‘visitatoren’ die voor de paus onderzochten of er fouten waren gemaakt bij de afhandeling van misbruikzaken. Een van die onderzoekers was de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende, de andere bisschop was Anders Arborelius van Stockholm. Zij rondden hun onderzoek medio juni af en legden hun bevinden vast in een vertrouwelijk rapport voor de paus. Die nam zijn beslissing op basis van dat rapport en een persoonlijk gesprek met de Keulse kardinaal, vorige week in Rome.

Scepsis en kritiek

Voorzitter Georg Bätzing van de Duitse Bisschoppenconferentie reageerde met voorzichtige scepsis op het besluit van paus Franciscus om Woelki in functie te laten. ,,Ik accepteer de beslissingen van de Heilige Vader en hoop dat het proces van verzoening zal beginnen in het aartsbisdom Keulen”, zei hij vrijdag in Bonn. ,,Ik kan niet beoordelen of dit binnen enkele maanden kan leiden tot een fundamenteel gewijzigde situatie.”

De voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) uitte kritiek op de pauselijke beslissing. ,,Ik kan het besluit om kardinaal Woelki in functie te houden niet begrijpen”, zei Thomas Sternberg tegen Die Welt. ,,Het instrument van een time-out is niet voldoende. Het is volstrekt onduidelijk wat er aan het einde van zo’n bezinningsperiode kan komen.”

De time-out is volgens hem geen oplossing voor een vertrouwenscrisis. ,,In de politiek en in democratische structuren kan een aftreden helpen om verantwoordelijkheid te nemen en veranderingen in gang te zetten. Het besluit uit Rome verhindert een dergelijk vernieuwingsproces, dat hard nodig is.”

Misbruikrapport

Kardinaal Woelki ligt al bijna een jaar onder vuur vanwege zijn optreden in misbruikzaken. Zo maakte hij een eerste onderzoeksrapport onder leiding van een strafrechtadvocaat niet openbaar vanwege ‘gebrekkige onderzoeksmethoden’. Daarop gelastte hij een tweede onderzoek onder leiding van een andere strafrechtdeskundige.

Uit dat rapport, dat in maart openbaar werd gemaakt, bleek dat in het bisdom de afgelopen decennia ruim driehonderd kinderen seksueel werden misbruikt door ruim tweehonderd mogelijke verdachten. Het verslag pleitte de kardinaal vrij maar beschuldigde een tiental geestelijken van fouten bij de afhandeling van misbruikzaken.

Aartsbisschop van Hamburg

Een van de beschuldigden was de aartsbisschop van Hamburg, Stefan Heße (55). Hem werden elf gevallen van plichtsverzuim verweten en persoonlijke procedurefouten bij de afhandeling van misbruikzaken. Hij bood de paus in maart zijn ontslag aan maar dat werd vorige week afgewezen. Heße handelde niet met opzet, liet het Vaticaan weten via zijn diplomatieke post in Berlijn.

