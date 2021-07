Misdaadverslaggevers betalen steeds vaker met hun leven, aantal moorden stijgt met sprongen

Politieagenten en artsen dachten in eerste instantie dat Julio Valdivia (44) was overreden door een trein toen hij langs een spoorlijn werd gevonden. Maar de Mexicaanse journalist bleek op gruwelijke wijze te zijn vermoord en verminkt. Valdivia betaalde met zijn leven voor zijn jarenlange onderzoek naar en verhalen over de meest gewelddadige drugsbendes in Mexico. Veel landen hebben inmiddels hun eigen Julio Valdivia. In Irak heet hij Jassem al-Battat, in Rusland Anna Politkovskaja en Paul Klebnikov. In Haiti Diego Charles, op Malta Daphne Caruana Galizia, in Griekenland Giorgos Karaivaz.