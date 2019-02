Misdaden Vlaamse SS’ers lang ontkend

Je weet natuurlijk van de gruwelijkheden. Je weet van wat er toen is gebeurd, van wat mensen elkaar hebben aangedaan. Maar als je leest wat deze gewone Vlaamse jongens naar huis schrijven, hoe ze denken over wat ze zien en meemaken aan het Oostfront, dan wordt het erg ongemakkelijk.



Deze Vlaamse ‘SS-kameraad’ bijvoorbeeld is in het ‘Poolsche Jodenparadijs’ Radom, het is september 1941. In een brief aan het wekelijkse propagandablad De SS-man neemt hij de lezer mee naar wat hij daar tegenkomt: ‘Aanschouw de zonen van Israël, de mislukte wereldbeschavers in hun ware gedaante [..] Zulke neuzen als deze waarmede het volkje van Mozes en Kaiphas begenadigd is, vinden nergens ter wereld hun weerga. En de baarden dan: de miserabelste krotjoodjes pronken en prijken hier met baarden waar onze Vlaamsche politiekers zouden van likkebaarden.’