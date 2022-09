Mislukte aanslag op vicepresident verdeelt Argentinië: ‘Dit verhaal klopt voor geen meter’

Poetin gaat ‘vanwege volle werkagenda’ niet naar begrafenis van oud-Sovjetlei­der Gorbatsjov

De Russische president Vladimir Poetin gaat zaterdag niet naar de afscheidsceremonie en begrafenis van oud-Sovjetleider Michail Gorbatsjov (91) in Moskou. Zijn werkagenda staat dat niet toe, aldus een woordvoerder van het Kremlin. De president is die dag voor een werkbezoek in Kaliningrad.

