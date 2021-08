Missie komt op gang: honderden evacués naar Nederland, Afghaans ambassadepersoneel veilig

Vrijwel al het lokale Afghaanse ambassadepersoneel is nu in Nederland. Vandaag arriveerden ruim tweehonderd Afghanen, ambassademedewerkers en hun gezinnen, op Schiphol.

Dat is een opsteker voor de reddingsmissie. Er was afgelopen week felle kritiek op het Nederlandse ambassadepersoneel in Kaboel. Dat kon vorig weekeinde in veiligheid worden gebracht, maar de Afghaanse medewerkers werden niet opgehaald. Volgens berichten waren Nederlandse diplomaten ‘als een dief in de nacht’ vertrokken en lieten ze het lokale personeel in de steek. Nu zijn die alsnog veilig.

Sinds woensdag zijn nu zeker 340 mensen - en vermoedelijk tientallen meer - uit Kaboel geholpen van ‘de Nederlandse lijst’. Dan gaat het om Nederlanders die in Afghanistan op bezoek waren, maar ook om ambassadepersoneel, tolken en andere helpers (plus families). Pas maandagochtend kan het ministerie van Buitenlandse Zaken actuele cijfers verstrekken.

Meer militairen

Maar de missie is nog lang niet klaar. In totaal zijn zevenhonderd mensen met Nederlands paspoort in Afghanistan, daarbovenop wil Nederland nog honderden Afghaanse helpers en hun gezinnen hierheen halen.

Om dat mogelijk te maken, stuurde Defensie dit weekend extra militairen. Hoeveel wil het ministerie niet melden, maar het gaat om versterking voor de 62 militairen van de Nederlandse speciale eenheden die al sinds vorige week in Kaboel zijn.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Schiphol. © ANP

Zij beveiligen vliegtuigen, evacués en het consulair noodteam. Ook staan in Nederland nog militairen paraat van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade. Deze naar schatting twee- tot driehonderd militairen kunnen snel ingevlogen worden als het nodig is.

De situatie op en rond het vliegveld van Kaboel is nog altijd chaotisch en gevaarlijk. Mensen slagen er maar mondjesmaat in om de luchthaven te bereiken, de taliban beheren routes, toegangspoorten naar het vliegveld gaan vanwege de massale toestroom soms dicht.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk heeft contact met een gezin dat naar Nederland wil. ,,Ze staan bij het hek, maar een Amerikaanse militair helpt hen niet", zei hij zaterdag. ,,Die militair verwijst weer door. En veel mensen horen ook nog niks van het ministerie.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere landen zijn ook actief buiten het vliegveld van Kaboel, bijvoorbeeld door evacués onder zware militaire beveiliging op te halen uit nabijgelegen hotels.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat het ‘tot de mogelijkheden behoort’ om mensen naar het vliegveld te helpen, maar meer wil hij niet zeggen over de werkwijze en operaties ter plekke. ,,Het lukt wel om mensen op het vliegveld te krijgen, maar het ligt er dan ook net aan of er een vlucht is”, zegt de woordvoerder. ,,Anders moet je wachten op de volgende vlucht. We kunnen echt maar kort wachten op Kaboel-airport, dan moet iedereen die er is erin, en moet je weer weg.”

Volledig scherm Evacués uit Afghanistan stappen uit bij een afgeschermd vrachtplatform op Schiphol. © ANP

Kijk onze video’s over de situatie in Afghanistan in onderstaande playlist: