Missionaris overleeft ontmoeting met ‘meest geïsoleerde stam ter wereld’ niet

Hoe dit mogelijk is? Nou, de Sentinelezen hebben een nogal aparte status. Al 60.000 jaar bevolken ze het 72 vierkante kilometer grote paradijselijk ogende eiland, omgeven door koraalriffen en bijna volledig bedekt door mangroven. Schattingen over de omvang van de stam lopen uiteen van veertig tot vijfhonderd personen.



Maar eigenlijk heeft niemand echt een idee. Contact met de bewoners van het afgelegen eiland in de Golf van Bengalen is op zijn zachts gezegd schaars. Hun taal en gewoonten zijn een mysterie voor ons. Wat we wel (bijna) zeker weten: ze hebben geen internet, landbouw of vuurwapens. Vermoed wordt dat deze jagers-verzamelaars niet weten hoe ze vuur moeten maken, maar wachten op een blikseminslag en houden het vuurtje zo lang mogelijk brandend. Volgens kenners, als daarvan gesproken mag worden, is hun leven nog het beste te vergelijken met dat van onze voorouders 10.000 jaar geleden.