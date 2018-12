Moeder die kindjes in snikhete auto liet doodgaan, krijgt 40 jaar cel

Politieman Making A Murderer klaagt Netflix aan wegens smaad

4:27 Een rechercheur die te zien is in de Netflix-reeks Making A Murderer, klaagt de streamingservice aan wegens smaad. Volgens Andrew Colborn wordt hij er in het programma valselijk van beschuldigd te hebben geknoeid met bewijsmateriaal in de rechtszaak tegen Steven Avery en Brendan Dassey.