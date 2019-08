Moeder dwingt vier kinderen in rolstoel te zitten om jarenlang sociale fraude te kunnen plegen

Demente man ‘trouwt’ voor tweede keer omdat hij denkt dat echtgenote nieuwe vriendin is

Bill Duncan (71), een dementerende Schotse man, is voor de tweede keer met zijn 2 jaar jongere echtgenote Anne getrouwd, omdat hij vrijwel alles van zijn huwelijk vergeten is en haar beschouwt als zijn nieuwe vriendin. De twee trouwden 12 jaar geleden toen Bill nog kerngezond was en recent gaven ze elkaar in hun woning in de stad Aberdeen opnieuw het jawoord.